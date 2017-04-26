Uçkun bitkisi Beytüşşebaplıların geçim kaynağı oldu

Vatandaşlar, bilim insanlarının kanser hücrelerini öldürdüğünü kanıtladığı uçkun bitkisini toplamak için kilometrelerce yol kat ediyor

Beytüşşebap dağlarında toplanan uçkun bitkisi, bölge illerinde satılıyor



ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin yüksek rakımlı dağlarında yetişen ve bilim insanları tarafından yapılan araştırmada kanser hücrelerini öldürdüğü tespit edilen uçkun bitkisi, vatandaşların geçim kaynağı oldu. İlçede, gruplar halinde dağlara tırmanan vatandaşlar, topladıkları bitkileri kilometrelerce yol kat edip, satarak geçimlerini sağlıyor.

Doğu ve Güneydoğu'nun birçok bölgesinde olduğu gibi, Beytüşşebap'ın da yüksek rakımlı dağlarında yetişen ve Amerikalı bilim insanları tarafından yapılan araştırmada kanser hücrelerini öldürdüğü bilimsel olarak kanıtlanan uçkun bitkisi, diğer adıyla yayla muzu, vatandaşların geçim kaynağı oldu. İlçeye bağlı birçok köyden gruplar halinde dağlara tırmanan vatandaşlar, büyük zahmetlerle topladıkları uçkun bitkisini sırtlarına alıp, kilometrelerce yol kat ettikten sonra getirdikleri ilçe merkezinde çevre illere gönderen tüccarlara satarak, ailelerini geçindiriyor. Vatandaşlar, günde yaklaşık 3 ton uçkun toplarken, bunların kilogramını 4 TL'den satıyor.

Vatandaşlardan uçkun bitkisi satın alan tüccar Muhammet Üce, "Her yıl bu aylarda burada bulunuyorum. Köylüler dağa çıkıp, uçkun toplayıp getiriyor. Bende burada tarttıktan sonra kilosu 4 liradan hesaplayıp emeklerinin hakkını veriyorum. Daha sonra Cizre'ye götürüp tezgahtarlara satıyorum. Onlar da çarşıda dolaşıp satıyor. Herkese ekmek kapısı oldu" dedi.

"Güneş doğmadan yola çıkıyoruz"

Aydın Ecer adlı köylü, sabah güneş doğmadan yola çıktıklarını anlatarak, "6 kilometre yol yürüdük, burada topladığımız uçkunları hava kararmadan sırtımıza alıp eve geldik. Eve gelmeden önce 40 kiloya yakın uçkun sattım. 10 kiloyu da eve götürüp yiyeceğiz" diye konuştu.