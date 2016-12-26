Uçan Kütüphane" Sultanbeyli'ye Geldi

Mülteciler Derneği, Yuva Derneği ve Alman Kültür Merkezi'nin ortaklığıyla yürütülen "Uçan kütüphane" projesi kapsamında, Sultanbeyli'de konteyner kütüphane hizmete açıldı.



Sultanbeyli Belediyesinin katkılarıyla açılan kütüphanenin hizmete alınması törenine, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Yuva Derneği Başkanı Ekrem Vardan, Mülteci Derneği Başkanı Zafer Söğütçü ve Goethe Institut Proje Koordinatörü Tijen Togay katıldı. Sığınmacı çocuklar ile aileleri ve Sultanbeyli'de yaşayan vatandaşlar da açılışa yoğun ilgi gösterdi.



Tijen Togay yaptığı açıklamada, açtıkları konteyner kütüphanenin Suriyeli ve Türk çocukların buluşma noktası olacağını belirterek, çocukların hem eğitim alacağını hem de sosyal etkinlik programlarıyla kaynaşmayı öğreneceklerini ifade etti.



Birlikte yaşamanın önemini vurgulayan Togay, "Çocukların birçoğu okula gidemiyor. Gidebilenler de kısıtlı imkanlara sahip. Biz bu açığı kapatmaya ve çocukların eğlenerek eğitim almasını sağlamaya çalışıyoruz. Geçici olarak yaşadıkları ülkede, kendilerini tekrardan bulmaya yönelik projeler yapıyoruz. Tahta bacak tiyatrosu, sosyal sirk eğitimleri, break dans, hip hop, müzik yani içinde eğlence olan eğitim programı varsa bu kütüphanelere adapte ediyoruz." diye konuştu.



Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise projeyi gerçekleştirenlere teşekkür ederek, "Dünyanın hiç umurunda olmayan bir zulme karşı, vicdanını kaybetmeyen derneklerimizin ortak olması takdire şayandır. Necip milletimiz, yüce devletimiz ve kıymetli Cumhurbaşkanımız, Suriyeli kardeşlerimizin ve dünyadaki mazlumların yanında yer almıştır, almaya da devam edecektir." dedi.



Proje kapsamında ilki Mardin'de kurulan kütüphane ile dezavantajlı durumdaki, okula kısmen gidebilen veya gitme imkanı olmayan Suriyeli çocukların, Türkiye'deki çocuklarla kaynaşması ve birbirlerine intibak etmesi amaçlanıyor.



Konteyner kütüphanede uzman eğitmenler ve gönüllüler tarafından, haftada 5 gün eğitimler verilmesi planlanıyor.