Uçan Araba Aeromobil, Bu Sene Satışa Çıkıyor

1960'lı yıllardan beri beklenen uçan araba konsepti, AeroMobil'in girişimleriyle bu sene çıkarılacak gibi duruyor. Fütüristik yapısıyla çıkarılacak arabanın özellikleri ortaya çıktıkça, heyecan da aynı oranda artıyor.



İleriki aylarda çıkması beklenen uçan araba modeli gelecek hafta Monaco'da açıklanacak. Arabanın ön siparişi ise bu sene içinde daha sonra alınacak.







Şirketten yapılan açıklamada "Aeromobil, dört tekerlekli otomobile, tamamen hava aracına dönüşebilecek ekipmanları entegre etmeyi başardı" denildi. Bu aşamada arabanın henüz tam olarak özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi belli değil fakat en büyük özelliği olan uçabilmenin açıklaması yapılmış durumda. Şirket açıklamasına ek olarak "AeroMobil, kişisel ulaşım hizmetlerini daha verimli ve çevreye duyarlı hale getirmek istemekte. Bu sebeple kısıtlı imkanın olduğu her yere farklı ulaşım teknolojileri geliştirilebilecek" ifadelerini kullandı.



AeroMobil, şu an için seneler önce duyurduğu bir prototipten başka bir şey sunmuş değil. Fakat Monaco'da 20-24 Nisan arası gerçekleşecek olan Grimaldi Forum'da arabanın detaylı bilgilerinin verilmesi bekleniyor.