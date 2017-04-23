Uçamayan Martıyı İtfaiye Kurtardı

İZMİT'te, çatıda çırpınan ve uçamayan martı itfaiye ekibince alınarak, tedavisi için hayvan bakımevine götürüldü.



İzmit Cedit Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan binanın çatısında çırpınan martıyı görenler zabıtaya haber verdi. Olay yerine gelen zabıta ekibi de itfaiyeyi çağırdı. Merdivenle çatıya çıkan itfaiyeci herhangi bir yarası olmayan ancak uçamayan martıyı alarak indirdi. Bir kutuya konulan martı zabıta ekibine teslim edildi. Martı tedavisi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü.



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