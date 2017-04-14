Uçaktan Sürüklenerek Atılan Yolcu United Havayolları'na Dava Açmaya Hazırlanıyor





Amerika Birleşik Devletleri'nde United Havayolları'nın uçağından polis zoruyla darp edilerek atılan yolcu dava açmaya hazırlanıyor.



David Dao adındaki yolcunun kızı amaçlarının benzer olayların önüne geçmek olduğunu belirtti:



"Babamın başına gelenler hangi şartlarda olursa olsun kimsenin başına gelmemeli. Yaşadığı hadiseyi gördükten sonra tam manasıyla dehşete kapıldık, şok olduk ve tiksindik."



Doktor David Dao'nun avukatı Thomas Demetrio ise havayolu şirketlerinin fazla bilet satma uygulamasına tepki gösterdi:



"Bir şeyi anlamamız gerekiyor, United'ın ve tüm havayolu endüstrisinin olan biteni iyice kavraması lazım. İnsanlardan para alıyoruz ve onları uçağa bindiriyoruz, kemerlerini bağlıyorlar. Ardından yolcuları dışarı atmaktan bahsedebilir miyiz? Toplumun görmek istediği şey bu mu geçekten?"



United Havayolları, Chicago – Louisville uçağında fazla bilet satıldığı için 4 yolcuyu uçaktan zorla indirmişti. David Dao'nun polis tarafından sürüklenerek uçaktan atılışını gösteren video görüntüleri sosyal medyada yoğun tepki çekmişti.



United Havayolları'na yönelik boykot çağrılarının ardından şirketin piyasa değeri 750 milyon Dolar azalmıştı.



Auteur: euronews-tr



Tags: United Hava Yolları Adalet Uçaktan hazırlanıyor Havayollarına dava yolcu açmaya atılan sürüklenerek Gepost: 14 april 2017