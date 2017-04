Uçaktan İner İnmez Evlenme Teklifi ile Şok Oldu

Bodrum'da yaşayan Fatih Zencir isimli genç, İngiltere'den gelen kız arkadaşına uçaktan iner inmez evlilik teklifi yaptı. Havalimanının mumlar ve çiçeklerle süslenmiş olduğunu gören genç kadın ise hayatının şokunu yaşadı.



Bodrum'da aşçılık yapan 32 yaşındaki Fatih Zencir, aylardır görmediği kız arkadaşını karşılamak için Bodrum - Milas havalimanına gitti. Çiçeklerle ve mumlarla havalimanını süsleyen Zencir, Londra'da yaşayan 33 yaşındaki Faiza Drid'i beklemeye başladı. Zencir, kontrol noktasında yere çiçekler ve mumlarla "Will you marry me" (Benimle evlenir misin) yazdı. Uçaktan inen turistler ne olduğunu anlamaya çalışırken, Zencir'in kız arkadaşı Drid bir anda karşısında kutlamayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Gözyaşları içerisinde Zencir'in boynuna sarılan Drid evlenme teklifini kabul etti. Tek taş yüzüğü Drid'in parmağına takan Zencir, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "6 ay önce bir arkadaşımızın vasıtasıyla tanıştık. Geleceği günü bekliyordum. Evlenme teklifi yaparken çok heyecanlandım ama teklifimi kabul etti. Çok mutluyuz" dedi.



Faiza Drid ise böyle bir sürpriz beklemediğini, uçaktan iner inmez evlenme teklifi aldığı için şok olduğunu açıkladı. - MUĞLA