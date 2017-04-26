Uçaktaki Kavga Ettiği Kişiye 'İn Ulan Aşağıya' Diye Bağırdı (Yeniden)

İSTANBUL- Elazığ seferini yapan Onur Air'e ait uçakta alkollü bir yolcunun diğer yolcularla tartışması kargaşaya neden oldu. Alkollü yolcunun "İn Uan aşağıya" dİiye bağırdığı kavga inişe kadar devam ederken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması üzerine herhangi bir işlem yapılmadığı belirtildi.



İstanbul'dan önceki akşam saat 21.15 sıralarında Elazığ seferini yapmak üzere hareket eden Onur Air'e ait Airbus 320 tipi uçakta alkollü bir yolcunun neden olduğu kavganın cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre biri alkollü iki yolcu arasında çıkan kavga, tarafları ayırmak için diğer yolcuların araya girmesiyle kargaşa yaşandı. Havada endişe yaratan kavga nedeniyle birçok yolcu gözyalarını tutamadı.



Kavga eden yolculardan alkollü olan kişinin diğerine "İn ulan aşağıya" diyerek tehditler ve küfürler yağdırdığı öne sürüldü. Kavga nedeniyle birçok kişinin iniş sırasında kemer takmadığı belirtildi. Saat 23.30'da iniş yapan uçağa kaptan pilotun talebi üzerine polis çağrıldı. İddiaya göre yurtdışında yaşadığı bildirilen alkollü yolcu polis nezaretinde uçaktan indirildi. Ancak taraflar birbirlerinden şikayetçi olmayınca resmi bir işlem yapılmadı.



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçuş güvenliğini tehdit oluşturan davranışlarda bulunan yolculara bin 500 lira para cezası veriyor. - Elazığ