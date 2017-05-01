Uçakta Yumruklar Havada Uçuştu



Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan Brüksel uçağında iki yolcu arasında sözlü olarak başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların konuştuğu kavga anı yolcuların cep telefonu kamerasına yansındı. İstanbul-Brüksel seferini yapan bir uçaktaki iki yolcu arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Havada yumruklar uçuşurken sorun çıkaran yolcularla ilgili Brüksel'de işlem yapıldığı öğrenildi.Habertürk gazetesinden Gökhan Artan'ın haberine göre, 29 Nisan Cumartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan Brüksel uçağında iki yolcu arasında sözlü olarak başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Uçağın ön tarafında kalkarak ayakta gezen bir yolcu, yerine oturması konusunda diğer yolculardan aldığı uyarının ardından ortalığı birbirine kattı. Kendisini uyaran yolcuya tekme Tokat saldıran yolcu, diğer yolcuların araya girmesi ile sakinleştirilmeye çalışıldı. Saldırıya uğrayan yolcunun da karşılık vermesi üzerine uçakta arbede yaşandı. Sorun çıkaran yolcularla ilgili olarak Brüksel'de işlem yapıldığı belirtildi. Görüntüler bazı Hollanda sitelerinde paylaşıldı.