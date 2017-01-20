Uçakta Karne Sevinci

SERVET TAŞDEMİR - Bitlis'te yarı yıl tatili dolayısıyla Ankara'ya gezi düzenleyen öğretmenlerinden uçakta karnelerini alan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.



Tatvan ilçesine bağlı Yoncabaşı Köyü Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Mihraç Kulu, öğrencilerinin en büyük hayalinin uçağa binmek ve büyük şehirleri gezmek olduğunu öğrenince, yarı yıl tatil dolayısıyla Ankara'ya gezi düzenledi.



Ailelerinden izin aldığı 11 öğrencisini Muş Havalimanı'nda, Muş-Ankara seferini yapan uçağa bindiren Kulu, havalandıktan sonra kabin ekibinin izniyle yerden 11 bin 600 metre yükseklikte karneleri dağıttı.



Karnelerini alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.



Kulu, uçakta AA muhabirine yaptığı açıklamada, imkansızlıklardan dolayı köy dışına çıkamayan öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirmek için gezi düzenlediğini söyledi.



Kulu, "Şu an havadayız ve Ankara'ya doğru yol alıyoruz. Çocuklarımız heyecanlı, karnelerini aldılar ve ayrı bir mutluluk gerçekleşti. Onların hayallerinin gerçekleşmesini görmek mutluluk verici." dedi.



Pilot anonsla öğrencileri tebrik etti



Kabin ekibi ve yolcular, karnelerini alan öğrencileri ve karne sürprizi hazırlayan Kulu'yu tebrik etti.



Uçağın pilotu Haluk Tekerek, yaptığı anonsta, ilk uçak deneyimini kendisiyle yaşayan öğrencilere teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.



Öğrenciler kabin ekibiyle de fotoğraf çektirdi.



15 Temmuz şehitlerini andılar



Ankara Esenboğa Havalimanı'nda servis araçlarıyla karşılanan öğrenciler, Anıtkabir, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi, Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2. Başkanı Ümit Kayrak'ı ziyaret etti.



Ziyarette Kayrak, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.



Öğrenciler daha sonra Tabiat Tarihi Müzesi ile sualtı akvaryumunu gezdi ve buz pateni yaptı.



Öğretmen Kulu, gezi ve ziyaretlerin sonunda yaptığı açıklamada, Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek, 15 Temmuz şehitlerini andıklarını dile getirdi.



Öğrencilerden Figen Taşar, derslerinde başarı sağladıkça, öğretmenleri tarafından ödüllendirildiklerini ifade etti.



Öğrenciler Muammer Menteş, Berdan Davaz, Faruk Karaboğa, Helin Menteş ve Zehra Demirkol ise geziden çok memnun kaldıklarını belirterek, hayallerini gerçekleştiren öğretmenlerine teşekkür etti.