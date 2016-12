Uçakta Kalp Krizi Geçiren Carrie Fisher Kimdir?

Uçakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Carrie Fisher kimdir? Carrie Fisher 21 Ekim 1956 doğumludur. Carrie Fisher, şarkıcı Eddie Fisher ve sinema oyuncusu Debbie Reynolds'un kızıdır. Central School of Spench and Drama okulunda 18 ay eğitim görmüştür. İlk filmi Shampoo'da Warren Beatty ve Julie Christie ile rol almıştır. Ardından 1977 yılında George Lucas'ın klasikleşmiş efsane bilim-kurgu serisi Star Wars'ın orijinal üçlemesi A New Hope, The Empire Strikes Back ve Return of the Jedi'da ve The Force Awakens'da Prenses Leia Organa|General Leia Organa karakterini canlandırarak kariyerindeki en büyük rolünü üstlenmiştir. Bu rol ile dünya çapında tanınan bir oyuncu olmuştur. Bu filmden sonra Dan Aykroyd ve John Belushi oynadığı John Landis'in yönettiği 1980 tarihli Cazcı Kardeşler-"Blues Brothers" filminde oynamıştır.

CARRIE FISHER UÇAKTA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

1986 yılında Hannah ve Kızkardeşleri filminde boy göstermiştir. The Burbs adlı filmde Tom Hanks ile beraber oynamıştır. 1990'da Mely Streep, Shirley McLaine ve Dennis Quaid'ın oynadığı Postcards from the Edge adlı filmin senaryosunu yazmıştır. Müzisyen Paul Simon sadece bir yıl evli kalmıştır. Oyuncu bir uçak yolculuğu esnasında kalp krizi geçirmiş tedavi amacıyla kaldırıldığı bir hastanede 60 yaşında yaşamını yitirmiştir.