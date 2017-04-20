Uçakta Duman Paniği

Nijerya Aero Contractor havayoluna ait uçakta kalkıştan kısa süre sonra kabini kaplayan duman büyük korkuya neden oldu. Pilotun sukunet çağrısı ardından uçak acil iniş yaparken dumanın sebebi ile alakalı olarak henüz bir açıklama yapılmadı. Yaşanan anlar ise bir yolcu tarafından görüntülendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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///Amatör kamera



-Panik anları



Kabindeki duman - Nijerya