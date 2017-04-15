Uçak Yangınlarına Simülatörle Hazırlanıyorlar (2)

BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan Havalimanı'ndaki Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Uçak Yangın Simülatörü Eğitim Tesisi'nde hizmete açıldığı 2013 yılından itibaren 2 bin kişiye uçak yangınları konusunda eğitim hizmeti sunuldu.



DHMİ Uçak Yangın Simülatörü Eğitim Tesisi ve araç simülatöründeki faaliyetler, AA ekibince görüntülendi.



Eğitime gelen Havalimanı Kurtarma ve Yangın Görevlileri (ARFF), 4 günlük programın ilk gününde, büyük ekranda hazırlanan teorik yangın söndürme ve kurtarma eğitimini bilgisayar oyunu üzerinden öğreniyor.



Özel tasarlanmış Boeing 737-800 tipindeki bilgisayar kontrollü simülasyon uçağının kullanıldığı eğitimlerde, bir uçakta çıkabilecek 19'u dış, 9'u da kabin içi olmak üzere 28 farklı tipteki yangına nasıl müdahale edileceği uygulamalı gösteriliyor.



Uygulamalı eğitimde havalimanı itfaiye merkezinde hazır bekleyen ekipler, alarmla çıkış yaparak verilen koordinatlardaki uçağın yanına gidiyor. Senaryo gereği ARFF'ler, kısa süre içinde yangını söndürmeye çalışırken diğer taraftan da uçağın içindeki alevlere müdahale edip yaralıları kurtarmak için çalışıyor.



DHMİ Erzincan Havalimanı Eğitim Tesisleri Şefi Muhsin Güler, AA muhabirine, 2012'de yapımı tamamlanan ve 2013 itibarıyla eğitimlere başlanılan tesislerde bugüne kadar bin 800 DHMİ ARFF personeli, 200 özel havalimanı çalışanı olmak üzere 2 bin kişiye eğitim verildiğini belirtti.



4 günlük eğitim veriliyor



Eğitimlerde teknolojik imkanların kullanıldığını dile getiren Güler, şöyle konuştu:



"Temel taktik sınıfı ve araç simülatörü oluşturuldu. Eğitime gelen ARFF memurları 4 günlük eğitime tabi tutuluyor. Burada dev ekran üzerinde tamamen teknolojik olarak personele görevler veriliyor. Söndürme ve kurtarma personeli olarak ekran üzerinde yangın oluşturuyoruz. Bu yangınlara müdahale etmesini sağlıyoruz. Burada bu eğitimi aldıktan sonra araç simülatörümüze yönlendiriyoruz. Araç simülatörümüzde de birebir kendi kullanmış olduğumuz araçlara binerek yangınlara müdahale ediliyor. Temel taktik ve araç simülatör eğitimini tamamladıktan sonra uçak yangın simülatörüne alıp uygulamayla bitiriyoruz."