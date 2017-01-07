Adana'da Uçak Seferleri iptal Edilen Yolcular Geri Döndü

Yurt genelindeki yoğun kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinin iptal edilmesi üzerine Adana Şakirpaşa Havalimanı gelen bazı vatandaşlar alandan geri döndü.



Yurt genelindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan kalkacak uçak seferlerinde de aksamalar oldu. Öğlen saatlerinde havalimanına gelen yolcular İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarına inişlerin yapılamaması nedeniyle seferlerin iptal edildiğini öğrenip geri döndü.



Adana'dan yurt içi diğer uçuşlar gecikmeli olarak sağlanırken bazı seferler ise iptal edildi. Dış hatlar terminalinden kalkması gereken uçakların bazıları, İstanbul'daki yoğun kar nedeniyle iptal edilirken, bazı seferler ise gecikmeli yapıldı. - ADANA