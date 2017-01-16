Uçak Kazası Ardından Koca Ailesinin Umutlu Bekleyişi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Manas Havaalanı yakınlarında düşen ACT Havayolları'na ait Türk kargo uçağında bulunan personellerden Eskişehirli emekli astsubay İhsan Koca'nın ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor.



Kırgızistan yetkilileri, evlerin üzerine düşen uçaktaki 4 Türk mürettebat da dahil 37 kişi hayatını kaybettiği belirtirken, ölenlerin isimlerinin kesin olarak açıklanmaması aileleri az da olsa umutlu bir bekleyiş içine bıraktı. Düşen uçakta uçuş personeli olarak görev yapan 54 yaşındaki Eskişehirli emekli astsubay İhsan Koca'nın ailesi, Bişkek'ten gelecek olan umutlu haberi bekliyor. 2005 yılında emekli olduktan sonra mesleğe olan tutkusunu sürdürmek amacıyla kargo şirketinde çalışmaya başlayan Koca, en son 2 gün önce ailesiyle bir araya gelmişti. Görev yaptığı zaman diliminde iş arkadaşları tarafından da oldukça sevilen Koca'nın 2 çocuğu da Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde subay ve astsubay olarak görev yapıyor.



"Haftaya küçük oğlunun nişanı vardı"



İHA'ya açıklamalarda bulunan Emekli Astsubay Koca'nın ailesi, kendisiyle en son 2 gün önce görüştüklerini söyledi. Koca'nın en büyük hayalinin çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak olduğunu belirten aile fertleri, haftaya Koca'nın küçük oğlunun nişanı olduğunu ifade etti. Aile fertleri, "İlk olarak Eskişehir'de görev yapan İhsan Koca, Malatya, İzmir-Gaziemir en son Eskişehir'de emekli oldu. 2005 yılında emekli olduktan sonra kendi isteğiyle bu firmaya girdi. Çünkü uçakları çok seviyordu. Mesleğine sevgiyle bağlıydı. Gururla mesleğini yürütüyordu. Mesleğinde de arkadaşları tarafından da çok sevilir, sayılırdı. Başarılı bir personeldi. En büyük hayali, hedefi çocuklarının iyi bir geleceği olmasıydı. Eşine de aşırı bağlıydı. Bize de geleceği sağladı çok şükür. Hiç beklemediğimiz bir şey. Her zaman rutin olan bir şey. Bugün dönecekti ve biz havalimanına karşılamaya gidecektik. Haftaya küçük oğlunun nişanı vardı" ifadelerini kullandı.



"Yüzde 1'de olsa ihtimali değerlendiriyoruz"



Kargo şirketinin sadece yurt dışına çalıştığını belirten aile, Bişkek'ten gelecek olan ümitli haberi beklediklerini açıkladı. Aile, "En son Hong Kong'taydılar uçuş mürettebatı olarak. Orada mürettebat değişiyor. Bişkek'e giderken anladığımız kadarıyla yoğun sis ve kar dolayısıyla hava şartları kötüymüş. İlk denemelerinde inememişler. İkinci denemelerinde de uçağı geri kaldıramamışlar. 2 gün önce beraberdik. Biz gönderdik, yolcu ettik. Kısa süreliğine gitti zaten. Oranın Ulaştırma Bakanlığı, 'Kurtulan yok' demiş. Uçağın paramparça olduğu bilgisi mevcut. 'Allah'tan ümit kesilmez' deriz her zaman. Uçak kazasında kurtulan pek olmaz, ama biz o yüzde 1'de olsa ihtimali değerlendiriyoruz. Umut ediyoruz. İnşallah kurtulmuştur diyoruz. Tam bir netlik kazanmadı henüz. Ama geleceği tarihi konsoloslukla firma koordine ediyor. 1 hafta süreceği söyleniyor prosedürden dolayı" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR