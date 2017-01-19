Uçak Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybedenler Son Yolculuğuna Uğurlandı - Istanbul

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında düşen Boeing 747-400 tipi kargo uçağında hayatını kaybeden mürettebattan kaptan pilot İbrahim Gürcan Dirancı, ikinci pilot Kazım Öndül ve uçuş teknisyeni İhsan Koca için tören düzenlendi.



Bakırköy Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde ikindi vakti Dirancı, Öndül ve Koca için tören gerçekleştirildi. Törene 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal, hava pilot Korgeneral Atilla Gülan'ın yanı sıra Dirancı, Öndül ile Koca'nın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.



Cenaze namazı öncesinde taziyeleri ise kaptan pilot Dirancı'nın eşi Gülseren Dirancı, oğlu Alp Onur Dirancı ve babası Mehmet Dirancı, ikinci pilot Öndül'ün eşi Şükran Öndül, çocukları Göksel, Gökçe ve Tolunay Öndül, uçuş teknisyeni Koca'nın çocukları Emre ve Eren Koca ile kardeşleri Cevdet ve Zeki Koca kabul etti.



Dirancı, Öndül ile Koca'nın yakınları ve arkadaşlarının cenazelerin başına gelerek gözyaşı döktüğü ve üzgün oldukları görüldü.



Kılınan cenaze namazı ve askeri törenin ardından cenazeler, memleketleri Bursa, Konya ve Eskişehir'e gönderildi.



Olay



ACT Havayolları'na ait kargo uçağı, 16 Ocak'ta Kırgızistan'ın başkenti Bişkek Uluslararası Manas Havaalanı'na iniş yaptığı sırada yerleşim birimine düşmüş, kazada uçaktaki 4 mürettebat ile söz konusu bölgedeki 34 Kırgızistan vatandaşı hayatını kaybetmişti.