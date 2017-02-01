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Uçak Aksamları Yangın Tehlikesine Karşı Aü'de Test Ediliyor
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Uçak Aksamları Yangın Tehlikesine Karşı Aü'de Test Ediliyor

Uçak aksamlarının yanma testleri Anadolu Üniversitesi laboratuvarlarında gerçekleştiriliyor.

Uçak Aksamları Yangın Tehlikesine Karşı Aü'de Test Ediliyor

Uçak aksamlarının yanma testleri Anadolu Üniversitesi laboratuvarlarında gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Dunya.com

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Anadolu Üniversitesi, Yangın