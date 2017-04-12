2004 yılından bu yana Kolektif bir sanat topluluğu olarak, sanatın pekçok alanında çalışmalar yapan Kozmoz Alfabeler Kumpanyası; 13 yıldır her sezon tekrar sahnelediği Uçak adlı ilk oyunuyla Kadıköy'de tiyatroseverler ile buluşuyor!



Günümüz dünyasının bir özeti olarak; farklı bilinçlerinin aynı boyutta ortak bir kaderi paylaştıklarını anlatan oyun, İstanbul'dan Londra'ya sefer yapan bir uçağın içindeki 'yabancıların' birbirleriyle olan ilişkilerini ele almaktadır.



O güne kadar birbirlerinden farklı olduklarını düşünen yolcular, başlarına gelen komik ve çarpıcı olaylar ile kaderlerini ve bu yolculuğun sırlarını yakalamaya başlarlar. Tüm sırların ortaya döküldüğü bir çağda, uyanışı hissedebilenler için ironik bir yolculuğa ne dersiniz?



Yazan & Yöneten: Kozmoz Alfabeler Kumpanyası



Oyuncular: Ata Emir Güneygül, Ayla Tığlı, Berke Üzrek, Elif Ergöz Ertürk, Gül Roza Güveniş, Gönenç Özgür Kökoğlu, Leyla Günaydın, Önder Akış, Sedef Öztok, Suat Tanır, Zeynep Didem Macit Şide.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kadıköy Halk E.M



Mekan Adresi : Bahariye Cad. No: 39



Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Uçak



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır