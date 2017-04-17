Üç Yıldızlı Dostluk Maratonu

AVRUPA Atletizm Birliği (EA), Türk-Yunan-Bulgar Dostluk Derneği'nin düzenlediği Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nu üç yıldız kategorisine aldı.



Türk, Yunan ve Bulgar Grubu Dostluk Derneği tarafından Edirne Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun desteğiyle bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, 4 Haziran'da Edirne'de yapılacak. Avrupa Atletizm Birliği (EA), güvenlik ve kalite standartlarına uygun yol yarışları arasına eklediği Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nu, sahip olduğu resmi parkur sertifikası, katılımcılara verdiği hizmetler ve teknik gereksinimleri yerine getirmesi nedeniyle yol yarışları değerlendirmesinde en önemli ikinci kategori olan üç yıldız kategorisini aldı.



4 Haziran'da yapılacak yarı maratona, çeşitli ülkelerden yaklaşık bin sporcunun katılması bekleniyor.



"SINIRSIZ DOSTLUK İÇİN EDİRNE'DE BULUŞUYORUZ"



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun tarihten gelen sınır birlikteliği, sporun dostluk ve barış ilkesi adına çok önemsedikleri bir organizasyon olduğunu belirterek, "Yarı maraton, dünya mirası Selimiye Camisi önünde start alacak. Üçüncüsü yapılacak Türk, Yunan ve Bulgar Dostluk Derneği'nin bu organizasyonunu, Avrupa Atletizm Birliği'nin (EA) üç yıldız kategorisine alması, bizim ve atletizm camiası için çok önemli. Ülkemizde yapılan organizasyonların ne kadar kaliteli ve güvenli olduğunu bu üç yıldız açıkça göstermiş oldu. Spor Bakanlığımız ve Spor Genel Müdürlüğümüz, son yıllarda Türk sporuna çok üst düzey tesisler kazandırdı. Sporun büyüklerinin spora bakışı ve yapılan organizasyonlardaki kalite, güvenlik ve misafirperverlik sayesinde bu yarış üç yıldız kategorisine alındı. Ülke olarak inşallah en üst düzey organizasyonlara önümüzdeki yıllarda imza atacağız" diye konuştu.



- Ankara