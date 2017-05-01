Üç Yılda 40 Milyonluk Kamulaştırma



Yıldırım Belediyesi, yıllardır plansız ve çarpık yapılaşma, güvensiz konutlarla özdeşlen ilçeyi bu görüntüsünden kurtarmak önemli projelere imza atıyor. İlçenin yüzde 33'ünü kapsayan kentsel dönüşüm hamlesini sosyal donatı alanlarıyla destekleyen Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandıracağı Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğini de taşıyan Spor Kompleksi, Bursa'nın marka değerine önemli katkı sağlayacak Sular Vadisi ve Doğa Parkı, ilçe tarihinin en büyük ihalesi gerçekleştirilerek yapımına başlanan Mevlana - Ulus Kentsel Dönüşüm projelerinin inşaatı aralıksız devam ederken, ilçenin kaderini değiştirecek diğer projeler de gün sayıyor. Kentsel dönüşüm projelerinin yansıra Yıldırım'a yeni sosyal donatı alanları, hizmet birimleri, yeni yollar kazandırmak ve tarihi kültürel mirası ayağa kaldırmak için 3 yılda 57 bin 327 metrekarelik kamulaştırmaya 40 milyon 392 bin 307 TL aktarıldı. Bu bedel Yıldırım Belediyesi'nin son 23 yılda kamulaştırmaya ayırdığı 60 milyon 448 bin 385 TL'nin yaklaşık yüzde 70'ine karşılık geliyor.

YAŞAM KALİTESİ YÜKSELİYOR

Yıldırım'ın yüzölçümü olarak Türkiye'nin en küçük ilçelerinden birisi olmasına rağmen nüfusu göz önünde bulundurulduğunda ise Türkiye'deki 50 ilden daha büyük olduğunu aktaran Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Bu gerçekle birlikte yıllardır devam eden plansız yapılaşmada göz önünde bulundurulduğunda 399 kilometrekarelik alanda, 700 bin kişiye modern şehirciliğin unsurlarını bünyesinde barındıran yaşam standartları yüksek bir şehir inşa etmek için bir projeksiyon hazırladık. Ancak eski yapıları ortadan kaldırarak şehri rehabilite etmek yeni bir şehir inşa etmekten on kat daha zor. Bunun için doğru ve detaylı bir planlama yapmak ve bu planları hayata geçirecek alanlar oluşturmak zorundayız. Bu da ancak vatandaşlarımızın rızasıyla gerçekleştirdiğimiz kamulaştırmayla mümkün. Yıldırım ve Yıldırımlılar için taşın altına elimiz koyarak bunu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

İNSANA DOKUNAN PROJELER

Yıldırım'ın bugününü ve yarınını değil, 50 yıl sonrasını düşünerek projeler hazırladıklarını dile getiren Başkan Edeabli, "Dönüşüm hamlesinde sadece fiziki mekanları konuşmak yetersiz. Şehri yeniden inşa ederken önceliğimiz vatandaşlarımızın refah seviyelerini yükselterek yaşam kalitelerini üst düzeye çıkarmaktır. Mekansal dönüşümdeki amacımız ise sürdürülebilir şehircilik politikası ile Yıldırım'ı geleceğe taşımaktır" şeklinde konuştu. Yerel yönetimler olarak hayata geçirdikleri projelerde mekânsal dönüşümün insana dokunmadan yapılamayacağının da bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Edebali, altyapısı ve ulaşım sorunu olmayan, mahalle kültürünü koruyan Yıldırım'ın her yönüyle insanların yaşamak isteyeceği bir yer olacağını söyledi.

