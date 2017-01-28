Uç! Uç!, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sizlerle!



"Uç! Uç!", kuzey cazını, bu coğrafyanın nev-i şahsına münhasır sesleriyle harmanlayarak özgün, şaşırtıcı ve minimal bir yaklaşımla seyirciye sunuyor. Onur Nevşehir (piano,/keyboard), Cemil Türkocağı (sazgitar), Mustafa Kemal Emirel(davul) ve Ali Can Vatanperver'den (bas) oluşan "Uç! Uç!", farklı tarzlardan birçok sanatçı ile ortak deneysel çalışmalar da yapıyor.



Onur'un dingin ve katmanlı bestelerini, Cemil'in komalarının yakan, ağlatan halinin kararttığı, Mustafa'nın özgür ve sınırsız davulculuğunun yükselttiği ve Ali'nin alternatif yaratıcılığıyla canlanlandırdığı Uç Uç, farklı müzik türlerini daha önce az duyulmuş şekillerde tınlatarak müzik dünyasında yeni bir renk olmayı hedefliyor.