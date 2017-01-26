Üç milyon Rus turist bekleniyor



Rusya'dan üç milyonun üzerinde turist gelmesinin öngörüldüğünü söyleyen Koray Küçükyılmaz, "Kış sezonuna olan büyük ilgi, iç turizmde iyi bir yaz geçireceğimizin önemli bir göstergesi. Şu anda devam eden erken rezervasyon kampanyamızın, geçtiğimiz yıla göre çok daha yüksek talep görüyor olması da, bu görüşü destekliyor. 2017'de, bir önceki yıla göre yüzde 10 ila 15 oranında büyüme bekliyoruz." Avrupalı turistlere yönelik rakamlar için ise bir süre daha beklemelerini gerektiğini ifade etti.