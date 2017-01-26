Rusya'dan üç milyonun üzerinde turist gelmesinin öngörüldüğünü söyleyen Koray Küçükyılmaz, "Kış sezonuna olan büyük ilgi, iç turizmde iyi bir yaz geçireceğimizin önemli bir göstergesi. Şu anda devam eden erken rezervasyon kampanyamızın, geçtiğimiz yıla göre çok daha yüksek talep görüyor olması da, bu görüşü destekliyor. 2017'de, bir önceki yıla göre yüzde 10 ila 15 oranında büyüme bekliyoruz." Avrupalı turistlere yönelik rakamlar için ise bir süre daha beklemelerini gerektiğini ifade etti.
Üç milyon Rus turist bekleniyor
2017'ye büyük umutlarla başladıklarını belirten Koray Küçükyılmaz, kar yağışıyla birlikte kayak ve dağ otellerinde geçtiğimiz yıllara oranla çok daha yüksek satışlar yaptıklarını açıkladı.
-
Canlı yayında Bakan'a talimat verdi: Rıfat Bey ne istiyorsanız verelim
-
Yüksek lisans mezunu ama bakın ne iş yapıyor
-
Emekçinin halinden emekçi anlar! Yaptığıyla gönüllerde taht kurdu
-
Kış ortasında salkımında üzüm! Doğal yöntemle siz de saklayabilirsiniz
-
AB ülkeleri milyonlar ödüyor, yüzde 65'ini Balıkesir karşılıyor
-
Dolar durdurulamıyor! Rekora koşuyor
-
Cani anneden kan donduran sözler: Oğlum var onu da öldüreceğim