Üç Mehmet'in Dansı Büyüledi

477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü'nün ve Ekin Dans Topluluğu'nun sahneye koyduğu 'Üç Mehmet'in Dansı' Cumhuriyet Meydanı'nda sahnelendi.



Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü'nün ve Ekin Dans Topluluğu'nun sahneye koyduğu 'Üç Mehmet'in Dansı' 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında seyirciyle buluştu. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen gösteriyi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, ilçe belediye temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Zeybeklik tarihinde öne çıkan üç ünlü efenin yaşamından değişik kesitler sunan 2 perde ve üç bölümden 'Üç Mehmet'in Dansı' gösterisi dünyanın birçok ülkesinden gelen katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.



Oyunun ilk bölümünün tamamlanmasının ardından Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Görevlisi Abdurrahim Karademir'e hazırlanan ve büyük beğeni toplayan oyun için teşekkürlerini ileten Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek çiçek takdim etti. - MANİSA