Üç Kuşak Turşucuların Lezzeti, Yurt Dışına Taştı

Hassa ilçesinde üç kuşaktır turşuculuk yapan aile, maruldan havuca, karnabahardan pancar ve çeleme kadar birbirinden lezzetli yaptığı turşuları, yurt içinde ve dışında satışa sunuyor.



Kış aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan bağışıklık sistemini güçlendirici turşular, Derviş ailesi tarafından yaklaşık 64 yıldır dededen toruna devam ettiriliyor.



Havuç, domates, fasulye, karnabahar, pancar ve çelemin yanı sıra daha birçok sebzeden oluşan turşular, Türkiye'nin dört bir tarafından alıcı bulurken gurbetçi vatandaşlar aracılığıyla da yurt dışında yoğun ilgi görüyor.



Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelere ihracatı yapılan turşuların lezzeti tüm dünyaya yayılıyor.



Taneleri kadar suyuna da talep olan turşular, yaklaşık yarım asırdan bu yana Derviş ailesinin geçim kaynağı oluyor.



Dedesinin başlattığı ve daha sonra babasının yıllarca yaptığı turşu imalatını devralan Mehmet Derviş (36), AA muhabirine kaliteden taviz vermeden 1953 yılından bu yana turşu imalatını gerçekleştirdiklerini söyledi.



Dede mirası olan turşuculukla babasının 7 kardeşini okuttuğunu belirten Derviş, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Babam 7 kardeşimi de bu iş sayesinde okutarak bir meslek sahibi yapmış. Şimdi işi ben devraldım ve üç kuşaktır aile mesleğini en iyi şekilde yürütmeye çalışıyorum. Bunun için mevsiminde aldığımız ürünlerin turşusunu yaparak kış için hazır hale getiriyoruz. Yaptığımız turşuların ünü her geçen gün artıyor. Domatesten marula, havuç ve lahanaya kadar sayısız çeşidi yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderiyoruz. Vatandaşlar yaptığımız ürünleri çok beğeniyor, yakınına tavsiye ediyor. Bu sayede her gün yeni müşteriler kazanıyoruz. Turşularımızı Türkiye'nin hemen her yerine gidiyor aynı zamanda buradaki vatandaşlar aracılığıyla da Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelere gönderiyoruz."



Kendileri gibi turşu ve turşu suyu imalatı yapanların fazla bulunmadığını kaydeden Derviş, piyasada ağrılıklı olarak fabrikasyon ürünlerinin olduğunu aktardı.



Turşuların tanesi kadar suyunun da çok ilgi gördüğünü ifade eden Derviş, "Kendi ayrı bir lezzet, suyu ayrı bir lezzet, özellikle kış aylarında müşterilerimiz suyunu çok fazla tercih ediyor." dedi.



Turşu suyunun ve tanelerinin kilogramı 5 ile 10 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulduğunu kaydeden Derviş, dededen kalma turşuculuğun kendinden sonra da devam ettirilmesi için çocuklarına da öğrettiğini vurguladı.