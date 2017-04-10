Üç Kuruluştan Ortak Rapor: Ticaretin Rolü Tehdit Altında
Dünya Bankası, IMF ve DTÖ yayımladıkları ortak raporda, ticaretin global büyümeyi yönlendirme rolünün tehdit altında olduğuna dikkat çekti.
Dünya Bankası, IMF ve DTÖ yayımladıkları ortak raporda, ticaretin global büyümeyi yönlendirme rolünün tehdit altında olduğuna dikkat çekti.
Kaynak: Dunya.com
-
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Büyük gün geldi
-
Erdoğan konuşmasına müjde vererek başladı, meydanı coşturdu
-
Emeklilik için prim sayanlara müjde! Yeni düzenlemeler geliyor
-
Kendisini dava eden kadın vekile çok konuşulacak teklif
-
Altının ateşi düşmüyor!
-
İşte turizmin yeni alternatifi! Sadece Antalya'da var
-
İçişleri Bakanı kahve basan teröristlerle dalga geçti