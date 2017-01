"Üç Kız Kardeş", A.Çehov'un ünlü klasiği, dünyaca ünlü Avignon Off Festivali'nin ardından ödüllü Makedon Aleksandar Popovski'nin yenilikçi rejisiyle sahnelenmeye devam ediyor.



İstanbul Tiyatro Festivali Ortak Yapımı



Yazan: Anton Çehov



Çeviren: Ataol Behramoğlu



Uyarlayan & Yöneten: Aleksandar Popovski



Dramaturji: Dubravko Mihanovic



Yardımcı Yönetmen: Luca Cortina



Sahne Tasarımı: Sven Jonke



Müzik: Barış Manisa



Kostüm Tasarımı: Taciser Sevinç



Işık Tasarımı: Mustafa Dinç



Koreografi: Handan Ergiydiren



Asistan: Verda Zincirkıran



Oyuncular: Özge Özder / Alayça Öztürk, Selin İşcan, Tuba Karabey



Dış Ses: Levend Öktem, Reha Özcan, Sermet Yeşil, Sercan Gidişoğlu, Can Şıkyıldız



Daha iyi bir yaşam, başka bir yerin hayali, ama yaşadığımız yer değil. Belki Berlin, belki Londra, belki de Moskova... Moskova? Kim bilir? Üç kız sınırda bekliyor. Birçok insan gibi, daha iyi bir hayat için Doğu'dan Batı'ya gitmeye çalışıyorlar. Yoksunlukları ve tehlikeyi geride bırakarak savaştan kaçıyorlar; belki kendilerinden bile kaçmaya çalışıyorlar.



Dünya haritasında bir zamanlar çizilmiş hayali bir çizgiyi geçmek için sabırsızlanırken; daha güvenli ve daha zengin bir dünyanın vaat edildiğini düşündükleri Avrupa'ya girmek için beklerken sözler dile gelir. Aslında kızlar Berlin'e gitmek isteyen oyunculardır; kendilerine Üç Kız Kardeş provası yapacakları güvenli bir yer aramaktadırlar. Böylelikle, Maşa, Olga ve İrina iki ülkenin sınırları arasındaki boşlukta canlanır. İki medeniyetin sınırları arasındaki uzamda, özel ve teatral olanın, belgesel ve kurgu olanın, deneyimlenmiş ve hayali olanın arasında hayat bulurlar. Kendi kişisel deneyimleri, üç kız kardeşin hayatıyla o kadar içiçe geçer ki, bahsettikleri yangın, savaşın mahvettiği doğuda bir ülkede mi yoksa uzun yıllar önce bir Rus kasabasında geçen oyunda mı olmuştur emin olamayız. Aradaki benzerlikler çoktur, beklemek kadar yalnızlık da sabittir. Avrupa'ya ulaşan, o yolculuğu yapan ve bekleyen, umut eden ve çabalayan göçmenler, Çehov'un karakterleriyle konuşma şansını elde ederler. Onlara kaygı ve kırılganlık, güç ve hayallerle dolu sözcükleri söylerler.



Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da Edinburgh Festival Fringe'e katılan Hayal Perdesi, izleyiciye ödüllü Makedon yönetmen Aleksandar Popovski'nin yenilikçi rejisiyle Sven Jonke'nin çağdaş sahne tasarımını birleştiren, alışılmışın dışında bir Üç Kız Kardeş sunuyor.



Oyunun kadrosunda ise ödu¨llu¨ oyuncular Özge Özder, Selin İşcan'ın yanı sıra genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Tuba Karabey bulunuyor.



Hayal Perdesi İstanbul Tiyatro Festivali ortak yapımı olan Üç Kız Kardeş, prömiyerini 11 Mayıs'ta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde gerçekleştiren oyun, altı aylık bir ön çalışmanın ardından Tu¨rk, Makedon, İtalyan ve Hırvat sanatçıların bir araya gelmesi sonucu sahneye taşındı. Tiyatro alanında u¨lkemizde eşine az rastlanır çok ku¨ltu¨rlu¨ bir buluşmanın u¨ru¨nu¨ olan yapım, İstanbul Tiyatro Festivali'nin ardından 7 -17 Temmuz 2016 tarihlerinde 50.Avignon Off Festivali programında Tiyatro Tremplin'de sahnelendi. Ünlü Fransız dramaturg- eleştirmen Gilles Costaz'ın oyun hakkında kaleme aldığı eleştiri yazısında "Bu üç genç ve büyük yorumcuyla (Selin İşcan, Özge Özder, Tuba Karabey) ile birlikte Aleksandar Popovski, mutsuzluk teması üstünden, nadir bir mutluluk sunan, fakir, vahşi ve becerikli bir tiyatro yapmış." satırları dikkat çekti.



"Üç Kız Kardeş olağaüstü bir oyun. Hayal Perdesi yine eşine az rastlanır bir iş ortaya koyuyor. Bravo Aleksandar Popovski! Gelecek sezonun en iddalı yapımını not edin." Yaşam Kaya



"İstanbul 20.Tiyatro Festivali kapsamında sergilenen, Aleksandar Popovski'nin yönettiği "Üç Kız Kardeş"i yüreğim ağzımda izledim diyebilirim. Hayran kaldım. Hayran kalmak az, büyülendim." Pınar Çekirge