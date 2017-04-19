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Üç Kentin Rüzgarı Üç Milyon Eve Yetiyor
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Üç Kentin Rüzgarı Üç Milyon Eve Yetiyor

Rüzgar enerjisinde toplam 2 bin 822 megavatlık kurulu güce sahip İzmir, Balıkesir ve Manisa'da, yaklaşık 3 milyon evin ihtiyacına eş değer elektrik üretiliyor.

Üç Kentin Rüzgarı Üç Milyon Eve Yetiyor

Rüzgar enerjisinde toplam 2 bin 822 megavatlık kurulu güce sahip İzmir, Balıkesir ve Manisa'da, yaklaşık 3 milyon evin ihtiyacına eş değer elektrik üretiliyor

Kaynak: Dunya.com


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