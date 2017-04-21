Üç İlde Kaçak İçki Operasyonu

Muğla, İzmir ve Aydın'da bandrolsüz içki ticareti yaptığı ileri sürülen 4 kişi eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Milas ilçesi, İzmir ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, E.Ö, S.B, F.M. ve Y.M. gözaltına alındı.



Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda bandrolsüz içki ele geçirildi.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.