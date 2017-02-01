Üç Hastayı Birden Kurtardılar

Rize'de, yolu kardan dolayı kapalı köylerde rahatsızlanan Ömer Gümüş, Ahmet ve Fatma Korkmaz, yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından hastaneye kaldırıldı.
Kalkandere ilçesine bağlı İnci köyünde yaşayan 56 yaşındaki kalp hastası Ömer Gümüş'ün rahatsızlanması üzerine yakınları, cep telefonuyla aradıkları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Komuta Kontrol Merkezi yetkilileri, hastalara ulaşmak için kar paletli ambulans ile sağlık personelini görevlendirdi. Köy merkezine kadar Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne ait arazi tipi araçla ulaşan ekipler, Gümüş'ün evine kadar olan 20 kilometrelik yolu ise kar paletli ambulansla aşmaya çalıştı.
Yolun büyük bölümüne çığ gelmesi yüzünden kar paletli ambulans ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. İl Özel İdaresine bağlı ekipler de hastaya ulaşmak için çalışma yürüttü. İl Özel İdaresine bağlı iş makinesiyle evinden alınan Gümüş, zaman kaybetmemek için kar paletli ambulansa getirildi.
Köylülerin ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa taşınan Gümüş'e ilk müdahalesi ambulansta yapıldı.
Gümüş'ü hastaneye ulaştırmak üzere harekete geçen ekipler, Komuta Kontrol Merkezinden gelen çağrı üzerine planını değiştirmek zorunda kaldı.
İnci köyüne yakın mesafedeki Yolbaşı köyü Armutlu Mahallesi'nde 63 yaşındaki Ahmet ve 58 yaşındaki Fatma Korkmaz'ın nefes darlığı sıkıntısı yaşadıkları ihbarını değerlendiren ekipler, Gümüş'ü köy merkezinde bıraktı.
Aynı aileden olan Ahmet ve Fatma Korkmaz'ı evlerinden alan sağlık ekipleri, ardından köy merkezine dönerek Ömer Gümüş'ü de ambulansa aldı.
Hastalar, ilçe merkezinde bekletilen ambulanslarla
Yakın bölgede aynı aileden iki kişinin göğüs ağrısını şikayeti ile yardım talep etmesi üzerine Gümüş'ü köy merkezine indiren ekipler, zaman kaybetmeden Yolbaşı köyü Armutlu Mahallesinde bulunan hastalara ulaşmak için çalışma başlattı.
Yolbaşı köyüne bağlı Armutlu Mahallesindeki nefes darlığı bulunan göğüs hastaları 63 yaşındaki Ahmet ve 58 yaşındaki Fatma Korkmaz rahatsızlandı
Ekipler, Ahmet ve Fatma Korkmaz isimli hastaları evlerinden alarak ilk müdahalelerini kar ambulansına gerçekleştirdi. Köy merkezine gelen ekipler beklemekte olan Gümüş'ü de alarak il merkezine doğru hareket etti.
Buradaki müdahalelerin ardından, köy merkezinde hazır bekletilen ambulanslara ulaştırılan Gümüş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ahmet ve Fatma Korkmaz ise Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Eşinin bir haftadır hasta olduğunu söyleyen Mustafa Korkmaz, "Göğsüne aniden bir ağrı kaptı. Bunun üzerine 112 acil yardım hattını arayarak yardım istedik. Onlarda sağolsunlar kar ambulansı ile gelip eşimi aldılar" dedi.
Ahmet Korkmaz'ın eşi ise, "Sabah bir anda nefes darlığı çektiğini ve göğsüne ağrı olduğunu söyleyince eşim bizde yardım istedik. Allah devletimizin razı olsun. Yoksa bu kar yağışında buradan bizim hastaneye gitmemiz imkansızdı" diye belirtti.
Üç Hastayı Birden Kurtardılar
Rize'de, yolu kardan dolayı kapalı köylerde rahatsızlanan Ömer Gümüş, Ahmet ve Fatma Korkmaz, yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından hastaneye kaldırıldı.
Rize'de, yolu kardan dolayı kapalı köylerde rahatsızlanan Ömer Gümüş, Ahmet ve Fatma Korkmaz, yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından hastaneye kaldırıldı.