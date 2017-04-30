Üç Günlük Tatil Turizmcinin Yüzünü Güldürdü

SUAT SALGIN - HAKAN FİRİK - Hafta sonu tatilinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birleşip 3 güne çıkmasını fırsat bilen tatilciler, Edremit Körfezi'ne akın etti.



Türkiye'nin önemli tatil merkezlerinden Edremit Körfezi'nde yer alan Edremit, Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerine, özellikle İstanbul, Bursa ve Ankara'dan gelen tatilciler; otel, motel ve pansiyon gibi konaklama tesislerinde doluluk oranını yüzde 100'lere yaklaştırdı.



Turistik konaklama tesisleri dışında, önemli oranda ikinci konutlara (yazlık) da ev sahipliği yapan bölgedeki hareketlilik trafiğe de yansıdı.



Ege adalarında tatilini geçirmek isteyen tatilciler ise Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



"Edremit Körfezi'nde birçok otelde yer yok"



Ayvalık Turizm Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm Geliştirme ve Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların son bir hafta içinde 27 dereceye yükselmesinin ilçede turizmin hareketlenmesini sağladığını söyledi.



Özgültekin, 3 günlük tatili fırsat bilen yerli turistlerin bölgeye akın ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"3 günlük tatil dolayısıyla Ayvalık'taki turistik otellerde doluluk oranı yüzde 100'lere yakın bir seviyede. Edremit Körfezi ilçelerinde birçok otelde yer yok. Bu durum nedeniyle önümüzdeki yaz sezonuna iyi bir giriş yapmayı bekliyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder. Bu tatil turizm işletmeleri için can suyu anlamına geliyor."



Özgültekin, turizm sezonuyla ilgili beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, "Ben 3 aylık sezonda Ayvalık'ta iyi bir turizm sezonu geçireceğimize inanıyorum." dedi.



"Turizmcilerin yüzünü güldürdü"



Edremit Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Nevzat Ergün de Edremit Körfezi'ne Bursa, İzmir, Manisa, İstanbul gibi illerden gelen turistlerin bölgedeki tüm otelleri doldurduğunu belirtti.



Bölgede yaşanan hareketliliğin turizmcileri yaz sezonu öncesinde bir hayli umutlandırdığını dile getiren Ergün, şöyle devam etti:



"Şu anda bölgemizdeki büyük, butik otel işletmecileriyle yaptığımız görüşmelerde tüm otel ve motellerin doluluk oranları hemen hemen yüzde 100'lere ulaşmış durumda. Bu da turizmcilerin yüzünü güldürdü."



Ergün, doluluk oranlarının sevindirici olduğunu belirterek, "Bu da bu yıl yaz sezonunda dolu dolu bir turizm olacağını gösteriyor." dedi.



"Otellerde doluluk yüzde 100"



Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Hatice Arga da ilçe genelinde pansiyonlardaki doluluk oranın yüzde 90, otellerde de yüzde 100'lere ulaştığını belirtti.



Bölgeye özellikle yerli turistlerin akın ettiğini vurgulayan Arga, "İlçeye ülkemizin dört bir yanından ulaşım çok kolay ama baktığımızda yavaş yavaş yabancı turistlerin de gelmeye başladığını görebiliyoruz. Mesela şu anda benim pansiyonumda Danimarka, İngiltere, Fransa, Avustralya ve Kanada olmak üzere turistler gelmeye başladı." diye konuştu.



Ege adalarına yoğun ilgi



Ayvalık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na karşılıklı feribot seferleri düzenleyen seyahat acentesi sahibi Hasari Kaplan da şimdiden bin yolcuya bilet sattıklarını belirtti.



Tatilin başında gidiş, son gününde ise dönüşte yoğunluk yaşanacağını ifade eden Kaplan, "Sadece cumartesi günü firma olarak yaklaşık bin yolcuya bilet kestik. Bu sayı artacak. Aynı zamanda 1 Mayıs Pazartesi akşamı Türkiye'ye geri dönecekler. Çok yoğunuz." ifadelerini kullandı.