Üç Düzenleme Hemen Yürürlüğe Girecek
Anayasa değişikliğinin referandumda resmi olmayan sonuçlara göre kabulünün ardından 3 değişiklik hemen yürürlüğe girecek.
Anayasa değişikliğinin referandum da resmi olmayan sonuçlara göre kabulünün ardından 3 değişiklik hemen yürürlüğe girecek.
Kaynak: Dunya.com
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