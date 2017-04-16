Üç Büyük İlde Refeandum Sonuçları
AA verilerine göre sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı İstanbul, Ankara ve İzmir'de hayır oyları önde çıktı.
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Referandumun kaderini geçersiz oylar belirledi