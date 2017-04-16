Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Üç Büyük İlde Refeandum Sonuçları
Ara
BİST 90.064 %0,21
DOLAR 3,7299 %1,81
EURO 3,9451 %1,32
PARİTE 1,0613 %-0,01
ALTIN 154,41 %1,89
FAİZ 11,46 %2,14
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Üç Büyük İlde Refeandum Sonuçları

AA verilerine göre sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı İstanbul, Ankara ve İzmir'de hayır oyları önde çıktı.

Üç Büyük İlde Refeandum Sonuçları

AA verilerine göre sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı İstanbul, Ankara ve İzmir'de hayır oyları önde çıktı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Istanbul, İstanbul, Ankara, İzmir, Sandık, Hayır