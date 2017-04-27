Üç Boyutlu Sergi Gözlere ve Gönüllere de Hitap Etti

Nazilli'de Üç Boyutlu Şekillendirme (Kağıt Rölyef) resim kursiyerleri 1 yıllık el emeği göz nuru eserlerini görücüye sundu. Eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunmak üzere hazırladıkları sergi düzenlenen tören ile açılışı yapıldı.



Nazilli Belediyesi ve Nazilli Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Kültür Merkezi'de hayata geçen kurslardan biri olan Kağıt Rölyef Kursunun kursiyerleri 1 yıllık çalışmalarını sergiledi. Usta öğretici Canan Balibaşa yönetiminde çeşitli yaş gruplarından kursiyerin katılımıyla Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Kültür Merkezi'nde eğitimlerini alan Kağıt Rölyef Kursu kursiyerleri kursun başlamasından bu zaman kadar gerçekleştirmiş oldukları el emeği göz nuru eserlerini Lütfi Selek Kültür Merkezi Sergi Salonunda görücüye sundu. "Üç Boyutlu Şekillendirme "(Kağıt Rölyef) resim sergisi için düzenlenen törene Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir, Gençlik ve Spor Müdürü Güven Eker kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Başkan Haluk Alıcık'ın ve davetlilerinde katılımıyla açılış kurdelesini kesen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Büyük bir hayranlık ile sergiyi gezerek eserleri inceleyen Başkan Haluk Alıcık, Usta Öğretici Canan Balibasa ve kursiyerlerden çalışmaları hakkında bilgiler aldı.



Açılışta bir konuşma yapan Başkan Haluk Alıcık, "kursiyerlerimiz el hünerlerini sergiliyorlar. Güzel bir şekilde çalışıyorlar. Hem kendilerine bir meşakkat oluyor, kendilerine uğraş bulmuş oluyorlar. Bizleri de mutlu ediyorlar. Hayırlı olsun. Ellerine, emeklerine sağlık" ifadelerini kullandı.



Kursiyerlerin uzun çalışmalar sonrası ortaya çıkardıkları ürünleri çok beğendiğini de belirten Başkan Alıcık, "Nazilli Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa çalışmalarımız sonucunda vatandaşımızın gelişimi için açılan kurslarımıza vatandaşımızın ilgi göstermesi ve kursların sonunda böyle güzel sonuçlar verdiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Nazilli Belediyesi olarak Nazillide her yaş grubundan kişilerin eğitim alabilmesi için elimizde geldiğince çalıyoruz. Okullarımıza verdiğimiz desteğin yanı sıra yetişkin vatandaşlarımızın da eğitim çalışmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilecekleri her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde birçok kursumuz açıldı o kurslardan biri olan Kağıt Rölyef Kursu da bunlardan bir tanesi. Canan hocamı ve kursiyerlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - AYDIN