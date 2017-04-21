Üç Ayaklı "Garip" Yeni Yuvasında

Sivas'ın Suşehri ilçesinde doğuştan sol arka bacağı olmayan sokak köpeği "Garip", belediye ekiplerince koruma ve bakım altına alındı.



Sokak köpeklerinin kısırlaştırılması yönünde çalışma yürüten Suşehri Belediyesi ekipleri, Kemal Paşa Mahallesi'nde bir bacağı olmayan 2 aylık bir yavru köpek buldu. Köpeği belediyeye ait mezbahaneye götüren ekipler, Kangal kırması yavruya "Garip" ismini verdi.



Sağlık kontrollerinden geçirilen köpeğin bakımını üstlenen belediye çalışanı Özgür Yeşilyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suşehri Belediye Başkanımız Fazlı Yüksel'e bilgi vererek, onun talimatları doğrultusunda bu köpeğin bakımının yapılmasına başladık. Garip'in bundan sonraki bakımını bizler yapacağız." dedi.



Suşehri Belediyesinin sokak köpeklerinin kısırlaştırılması kapsamında çalışma yaptığı ve toplanan başıboş hayvanların Sivas Belediyesine ait hayvan barınağına gönderileceği öğrenildi.