Uber İtalya'da Resmen Yasaklandı, Uber'in Başı Dertten Kurtulmuyor

Ülke Çapındaki Yasaklar yüzünden Uber hizmetini tanıtamaz ve çalıştıramaz hale geldi. UBER İtalya'da Resmen Yasaklandı, UBER'e İtalya'da BAN!



İtalya'nın başkenti Roma'da taksi sürücülerinin, hükümetin Meclise getirdiği internet üzerinden alternatif taksi hizmeti sunan Uber'e yönelik düzenlemeyi protesto düzenlemiş olaylar çıkmıştı. Protestolar sonrasında haksız rekabet gerekçesi ile mahkemeye taşınan olaylarda İtalya mahkemesi Taksiciler lehine karar aldı.



İtalya mahkemesi aldığı karar sonrasında, haksız rekabet gerekçesiyle İtalya'daki Uber hizmetlerini engelledi.



Bir mahkeme Cuma günü Uber araba UBER.UL için akıllı telefon uygulamalarını haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle yasaklamıştı.



Bu yasaklardan sonra Hizmetin devam etmesi zor görünüyor. Şirketin her gün 10.600 dolar para cezası ödemek gibi bir niyeti görünmüyor. Bu şekilde olursa 10 gün içinde hizmeti durdurması gerekebilir. UBER'in 70 Milyar dolarlık değerine rağmen, Bir çok ülkede sorun üreten bir kaynak olarak görülmeye başlandı. Bir çok ülkede benzer sorunlarla karşılaşıyor. Hizmetin son dönemde bu baskılardan sonra zarar etmeye yada kan kaybetmeye başladığını söyleyebiliriz.



Uber'in İtalya'daki durumu gerçek anlamda farklı ülkelerde karşılaştığı sorundan farklı değil. Şirket Fransa ve İngiltere ve dünyanın bir çok yerinde benzer nitelikte sorunlarla karşılaşıyor. Şüphesiz tekrar karşılaşacak. Bir Avrupa birliği ülkesi olması hasebiyle, oldukça dikkat çekiyor. Domino etkisi olması kuvvetle muhtemel. UBER'in İtalya'da ilk kaybettiği dava bu değil. Bir kaç yıl önce de UberPop Uygulaması başvurusunu bir mahkeme yasaklamıştı.



Mahkemenin İtalya'nın önde gelen taksi dernekleri tarafından açılan dava lehinde karar almış olsada ; Uber'in İtalya biriminden yapılan açıklamada, kararla "şok" olduklarını ve itirazda bulunacaklarını söyledi.



Ayrıca "Binlerce profesyonel, lisanslı sürücü İtalyanlar bir düğmeye basarak para kazanmak ve güvenilir nakliye sağlamak için Uber uygulamasını kullanıyor" dedi.



Ancak mahkemenin fikrini değiştirene kadar Uber'in Black, Lux, Suv, X, XL, Select ve Van telefon uygulamalarının İtalyan müşterilerine "ciao" demek zorunda kalacağı aşikar.



