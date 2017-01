Uber'in Piyasa Değeri 62,5 Milyar Dolara Ulaştı

Türkiye'de son dönemde faaliyetleri tartışılan araç paylaşım platformu Uber'in piyasa değeri 62.5 milyar dolara yükseldi. Böylece tek bir aracı veya fabrikası olmayan Uber'in değeri tarihleri 100 yılı aşan Volkswagen'e yaklaşırken, General Motors'u (GM) geride bıraktı.

GM'Yİ GERİDE BIRAKTI VW'YE YAKLAŞTI

İnternet ve akıllı telefonlardan aldığı güçle hızla büyüyen paylaşım ekonomisi, geleneksel sektörlere meydan okumaya devam ediyor. Paylaşım ekonomisi alanında yer alan şirketler, bulundukları sektörlerdeki şirketlere yaklaşmaya ve hatta geçmeye başladı. Bunun son örneklerinden biri de Alman otomotiv devi Volkswagen ile araç paylaşım platformu Uber arasında gerçekleşiyor. Bağımsız araştırma şirketi Morningstar tarafından hazırlanan listeye göre halka açılma planları yapan Uber, son aldığı yatırımlarla piyasa değerini 62.5 milyar dolara kadar yükseltti. Bu da Uber'in 53.1 milyar dolar değere sahip olan General Motors'u geçmesini ve Volkswagen'in değerine yaklaşmasını sağladı. Listeye göre Volkswagen'in piyasa değeri 68.9 milyar dolar civarında yer alıyor. Başka bir deyişle hiçbir otomobile ve fabrikaya sahip olmadan sadece hizmet sunan Uber'in, yılda milyonlarca otomobil satan Volkswagen'i geçmesi dikkat çekiyor. Şu anda 450 şehirde kullanılabilen Uber, günde 1 milyon kez kullanılıyor. Listenin üst sıralarında ise 79.3 milyar dolarla Daimler ikinci, 195.6 milyar dolar değerle Toyota birinci olarak yer alıyor.

DİDİ DE YÜKSELİŞTE

Ancak listedeki tek araç paylaşım platformu Uber ile sınırlı değil. Uber'in hemen ardından diğer bir araç paylaşım platformu olan Çin merkezli Didi Chuxing var. Uber'in Çin'deki operasyonlarını satın alan Didi Chuxing, son olarak Apple'dan aldığı 1 milyar dolarlık yatırımla dikkatleri üzerine çekmişti. Şirket attığı bu adımlarla beraber piyasa değerini 35 milyar dolara kadar yükseltmeyi başardı. Çinli şirket, şu anda 400 şehirde kullanılabiliyor ve 300 milyon abonesi bulunuyor. Özellikle ABD'de oldukça popüler olan Lyft de listede yer alan araç paylaşım platformlarından. 5.5 milyar dolarlık piyasa değeriyle yeni nesil otomotiv üreticisi Tesla'nın ardında yer alan Lyft, 65 şehirde kullanılabiliyor ve ayda 14 milyon civarında yolcu taşıyor. Ayrıca listede Hindistan merkezli Ola ve Singapur merkezli GrabTaxi de bulunuyor.