Uber'in Kurucusu, Trump'ın Ekonomi Konseyinden Ayrılıyor

NEW Özel araç sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber adlı şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Travis Kalanick'in ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi konseyinden ayrılacağı bildirildi.



Kalanick, Uber çalışanlarına gönderdiği bir mektupta, Trump ile göçmenlik politikaları hakkında bugün konuştuğunu kaydederek, ABD Başkanı'nın "Strateji ve Politika Forumu" adlı ekonomi danışma konseyinden ayrılacağını belirtti.



Trump'ın geçen cuma mülteciler konusunda imzaladığı başkanlık kararnamesinin ABD genelinde insanları "incittiğini" vurgulayan Kalanick, "ABD'nin göçmenleri iyi karşılayan bir yer olmadığı korkusu büyümekte." yorumunda bulundu.



Trump, geçen cuma, mültecilerin ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini sınırlayan bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.



Kararnamenin ardından ABD genelinde protestolar düzenlenirken, Uber de eleştirilerin hedefi olmuştu.



New York'un John F. Kennedy Havalimanı'nda geçen cumartesi günü gerçekleştirilen Trump karşıtı protestoda, "New York Taksi Çalışanları Birliği" (NYTWA) protestoyu desteklemek için taksi şoförlerinin 1 saat boyunca havalimanından yolcu almayacağını duyurmuştu.



Ancak Uber, Twitter hesabından aynı gün yaptığı duyuruda, havalimanında fiyatlarının değiştirilmeden hizmet sağlanmaya devam edeceğini açıklamıştı. Açıklamanın ardından Uber'in binlerce kullanıcısı cep telefonlarından uygulamayı sildiklerini sosyal medyada paylaşmıştı.



Trump'ın "Strateji ve Politika Forumu" adlı ekonomi danışma konseyinde JPMorgan Chase, General Electric, Tesla, General Motors, Boeing, IBM ve Walt Disney gibi Amerikalı dev şirketlerin üst düzey yöneticileri bulunuyor.



Konsey üyelerinin, Trump politikalarının ekonomi ve istihdam üzerine etkileri hakkında ABD Başkanı'na görüş vermesi bekleniyor.