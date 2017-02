Uber'i Sil Protestosu Sonuç Verdi, Ceo Kalanick Trump'ın Danışmanlığını Bıraktı

Akıllı cep telefonları marifetiyle internet üzerinden alternatif taksi hizmeti sunan dünyanın en büyük şirketlerinden Uber'in kurucu CEO'su Travis Kalanick, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ekonomi konseyinden ayrılacağını duyurdu.



Dijital ekonomi Trump'a karşı müslüman göçmenlerin yanında https: //t.co/NDCnv5woWP pic.twitter.com/lWtkJcsFtG— euronews Türkçe (@euronews_tr) 30 Ocak 2017



Kalanick'in Trump'ın yakınında olması ve şirketi Uber'in New York Taksi Çalışanları Birliği'nin geçtiğimiz hafta New York'taki Trump karşıtı bir boykot çağrısına katılmaması Uber kullancılarının tepkisini çekmişti.



The New York Times gazetesinin haberine göre, Uber'i Sil kampanyası sonucu 200 binin üzerinde kullancısı, uygulamayı cep telefonlarından sildi.



Trump ile ilişkisi yüzünden müşterilerinin tepkisini çeken şirketlerden biri de elektrikli otomobil üreticisi Tesla oldu.



Kalanick gibi Donald Trump'ın Ekonomi Konseyi üyesi olan Tesla CEO'su Elon Musk, Trump'ın mültecilerle ilgili kararına katılmadığını ancak ona saldırmak yerine onunla konuşmayı tercih edeceğini, Konsey'de olmayı önemsediğini açıklamıştı.



Elon Musk'ı eleştiren bazı Tesla müşterileri de şirketin bu yıl sonunda piyasaya sürülecek Model 3 adlı otomobili için verdikleri ön siparişleri iptal etmişlerdi.



