Uber, 2020 Yılında Uçan Taksilerle Hizmet Verecek

Araç paylaşım platformu Uber, yeni planıyla 2020 yılından başlamak üzere uçan araçlarla hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.



Şirketin büyük başarısına rağmen sürekli skandallarla gündeme gelmesi ve zor günler geçirmesi, Uber'in gelecek planları için herhangi bir engel oluşturmuyor. Uber Elevate Summit adlı toplantıda açıklanan yeni teknoloji planıyla Uber, elektrikli hava araçlarını 2020 yılında taksi olarak kullanıma sunmayı hedeflediklerini belirtti.



Uber ürün geliştirme şefi Jeff Holden, yapılan toplantıda şehir içi havacılığın "Uber için doğal bir adım" olacağını ve Dallas, Worth, Texas ve Dubai'de 2020 yılında denenmeye başlayacağını belirtti.



Uber'in uçan taksileri elektrikli küçük araçlar tasarlayarak değerlendirecek ve dikey kalkış gerçekleştirebilen teknoloji kullanarak üretim yapacak.



68 milyar dolar değere ulaşan Uber, Bell Helicopter, Aurora, Pipistrel, Mooney ve Embraer gibi firmalarla ortaklıklar yaparak uçan taksi planını devreye sokmak istiyor.



Uber ayrıca Dubai hükümetiyle ortaklık sağlayarak 2020 yılında ilk kez gerçekleştireceği uçuşların Expo Dubai'de denenmesi için izin almış oldu.