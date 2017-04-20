Uaea, Rusya'nın Rosatom Kurumu ile Anlaştı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) ve Rusya Federasyonu Devlet Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM, ajansın nükleer altyapı kapasitesini güçlendirme anlaşması imzaladı.



UAEA Genel Sekreteri Yukiya Amano, Avusturya'nın başkenti Viyana'da ROSATOM Genel Müdürü Alexey Likhachev ile bir araya geldi.



UAEA tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Amano ile Likhachev, ajansın nükleer altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen bir anlaşmaya vardı.



Anlaşma çerçevesinde, ajansın nükleer enerji kullanmak isteyen veya mevcut programını genişletmeyi planlayan üye ülkelere sağladığı desteğin güçlendirilmesi hedefleniyor.



Açıklamada, anlaşma uyarınca ROSATOM'un nükleer altyapı geliştirme konusunda UAEA programlarına 1,8 milyon dolara kadar mali katkıda bulunacağı, gelecek 3 yıl boyunca 1,9 milyon dolar değerinde ekipman katkısı sağlayacağı bildirildi.



UAEA Nükleer Altyapı Geliştirme Birimi, teknik iş birliği programı aracılığıyla, nükleer enerji programlarına yeni başlayan veya mevcutları genişletmeyi hedefleyen üye ülkelere destek sağlıyor.



Bu programdan yaklaşık 30 ülkenin faydalandığı ifade ediliyor.