Uaea'dan İran Açıklaması

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın, Fordow yakıt zenginleştirme tesisindeki santrifüjleri ve buradaki altyapıyı başka yere aktararak, nükleer faaliyetlerine ilişkin anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirdiğini duyurdu.



UAEA Genel Sekreteri Yukiya Amano, yaptığı açıklamada, İran'ın, 15 Ocak 2016 tarihinde Fordow ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirdiğini ve bu adımları Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonunun öngördüğü zaman dilimi içinde yaptığını teyid ettiklerini belirtti. Komisyon, anlaşmanın uygulamaya girdiği günden itibaren bir yıl içerisinde, Fordow yakıt zenginleştirme tesisindeki tüm fazla yakıt (santrifüjleri) ile buradaki altyapının UAEA denetiminde Natanz yakıt zenginleştirme tesisine aktarılmasını talep etmişti.Anlaşma, İran ile BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin ile Almanya arasında iki yıl süren müzakerelerin ardından, 14 Temmuz 2015'te Viyana'da imzalanmıştı.



İran'ın nükleer faaliyetlerinin UAEA denetimine açılması ve bunun karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngören anlaşma, 16 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmişti.