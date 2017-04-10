U19 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye-Danimarka: 0-5

Türkiye bu sonuçla grubu üçüncü bitirerek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını kaybetti



U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elit Tur 2'nci Grup son karşılaşmasında Türkiye U19 Kadın Milli Futbol Takımı, Danimarka'ya 5-0 yenildi. Türkiye bu sonuçla grubu üçüncü bitirerek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını kaybetti.



Avrupa Şampiyonası Elit Tur 2'nci Grup maçları Antalya'nın Manavgat İlçesi'ndeki Emirhan Spor Kompleksi'nde tamamlandı. Türkiye U19 Kadın Milli Takımı son maçında İngiltere ile karşılaştı. Maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Maria Dolores Martinez Madrona, Guadalupe Porras Ayuso ile Belarus Futbol Federasyonu'ndan Alena Karas yönetti.



Türkiye maça; Bedriye Cam, Sema Polat, Şevval Alpavut, Kader Hançar, Bilge Su Koyun, Damla Bozyel, Selin Ertan, Birgül Sadıkoğlu, İrem Yıldırım, Derya Arhan ve Zeynep Koçer; Danimarka ise Katrine Svane Jacobsen, Laura Frank, Parnille Larsen, Martia Hovmark, Signe Holt Andersen, Mille Gejl Jensen, Matilde Lundorf Skovsen, Solveig Andersen, Karen Hoolmgaard, Frida Meldgaard Petersen ve Sara Holmgaard ilk 11'iyle başladı.



Karşılaşmaya Danimarka hızlı başladı. Türkiye Milli Takımı oyuncularının hatalarından yararlanan Danimarkalı futbolcular her iki yarıda buldukları gollerle maçı 5-0 kazandı. Karşılaşmanın golleri 9 ve 72'nci dakikalarda Signe Holt Andersen, 44 ve 56'ncı dakikalarda Martia Hovmark ve 54'üncü dakikada ikinci yarıda oyuna giren Moller'den geldi.



TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ TAMAMLADI



Bu sonuçla U19 Avrupa Şampiyonası Elite Tur 2'nci Grup'ta İngiltere 3 maçta 9 puanla birinci, Danimarka 6 puanla ikinci, Türkiye 1 puanla üçüncü, Çek Cumhuriyeti ise 1 puanla dördüncü sırada yer aldı. Grup birincisi İngiltere, Kuzey İrlanda'nın ev sahipliğinde 8-20 Ağustos'ta 2017 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.



'BİZİM İÇİN ÜSTE SEVİYE'



U19 Türk Milli Takımı Teknik Direktörü Suat Okyar, Elit Tur'un kendileri açısından bir üst seviye olduğunu ve bu grupta yer almalarının futbolcuların gelişimi açısından şans olduğunu belirtti. Elit Tur'a katılmanın çok büyük bir prestij olduğunu belirten Okyar, "Güzel bir başarı elde etti takımımız ve elit turda mücadele ettik. Kadromuzda 1999 ve 2000 doğumlu birçok oyuncumuz var ve onları bir sonraki oyun için hazırlıyoruz. Burada iyi müsabakalar oynadılar ve çok yürekten mücadele ettik" dedi.



'ÇOK ŞEY YAPILMASI LAZIM'



Kadın futbolunun gelişmesi için Beşiktaş'ın son 2-3 senedir büyük destek verdiğini anlatan Okyar, "Kadın futbolunun gelişmesi için çok şey yapılması lazım. Burada oynadığımız takımlar yıllar evvelinden gerçekçi hamlelerle doğru yatırımları yaparak bu noktalara geldi. Hiçbir şey tesadüf değil. Halen bizim kulüplerimizin kaleci antrenörleri yok, yeterli donanımları yok. Oyuncularımızın okulları İzmir'de, maçı gidiyor Ankara'da oynuyor. Takımıyla antrenman yapmadan maça çıkıyor. Bunların değişmesi gerekiyor. Mesela Beşiktaş kulübü bize çok kaynak sağladı. Birçok oyuncu veriyor, 2–3 senedir iyi mücadele ediyorlar. Onun karşısında Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor gibi büyük kulüplerimizin de bu işin içine girmesi ve kaliteli rekabet ortamında daha güzel işler çıkacağını düşünüyorum. Gelişmesi için böyle bir durum çok faydalı olur" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Teknik direktör Suat Okyar'ın açıklamaları



HABER - KAMERA: MİTHAT ABAKAN/MANAVGAT (ANTALYA),