U19 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Çekya - İngiltere 0-7

U19 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Çekya - İngiltere 0-7

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