U19 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Çekya - Ingiltere 0-7
U19 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası: Çekya - İngiltere: 0-7 U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elit Tur 2'nci Grup maçında İngiltere U19 Kadın Milli Futbol Takımı, Çekya'yı 7-0 yenerek Kuzey İrlanda'da yapılacak finallere katılmaya hak kazandı.
U19 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası: Çekya - İngiltere: 0-7 U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elit Tur 2'nci Grup maçında İngiltere U19 Kadın Milli Futbol Takımı, Çekya'yı 7-0 yenerek Kuzey İrlanda'da yapılacak finallere katılmaya hak kazandı. Avrupa Şampiyonası Elit Tur 2'nci Grup maçları Antalya'nın Manavgat İlçesi'ndeki Emirhan Spor Kompleksi'nde tamamlandı. İngiltere U19 Kadın Milli Takımı son maçta Çekya ile karşılaştı. Maçı, Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lois Otte ile Ella de Vries ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Deybet Gök yönetti. Çekya maça Barbora Ruzickova, Tereza Kristofova, Tereza Krejcova, Natalie Kodadova, Lenka Karasova, Denisa Skalova, Kamila Dubcova, Katerina Vojtkova, Verıonika Dvorska, Natalie Kavalova ve Tereza Molkova, İngiltere ise Ellie Roebuck, Mayumi Pacheco, Mollie Rouse, Megan Finnigan, Zoe Cross, Georgia Stanway, Chloe Peplow, Taylor Hinds, Samantha Tierney, Alessia Russo ve Rianna Dean ilk 11'leriyle başladı. Karşılaşmayı İngiltere 7-0 kazandı. İngiltere'nin gollerini 18, 38 ve 39'uncu dakikalarda Mollie Rouse, 22 ve 90'ıncı dakikada Rianna Dean, 26'ncı dakikada Georgia Stanway ve 67'nci dakikada Zoe Cross kaydetti. Bu sonuçla İngiltere Elit tur 2'nci Grubu lider olarak tamamladı ve 8-20 Haziran 2017 tarihleri arasında Kuzey İrlanda'da yapılacak finallere katılmaya hak kazandı. 1 puanla son sırada yer alan Çekya ise elendi.