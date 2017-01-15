U18 Bayan Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde

U18 Bayan Voleybol Milli Takımı, Hollanda'nın Arnhem şehrinde düzenlenecek olan 2017 CEV 18 Yaş Altı Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'nde mücadele etme hakkı kazandı.



Slovenya'nın Nova Gorica şehrinde düzenlenen 2017 CEV U18 Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinci Raunt karşılaşmalarında mücadele eden 18 Yaş Altı Bayan Voleybol Milli Takımı, C Grubu'nda oynadığı üçüncü karşılaşmasında ev sahibi Slovenya'yı 25-13, 25-13, 22-25 ve 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup etti.



Gruptaki diğer karşılaşmada Fransa, İsveç'i 20-25, 8-25 ve 26-28'lik setlerle 0-3 mağlup etti.



Milliler bu sonuçların ardından C Grubu'nu namağlup lider olarak bitirerek 01 - 09 Nisan 2017 tarihleri arasında Hollanda'nın Arnhem şehrinde düzenlenecek olan 2017 CEV 18 Yaş Altı Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'nde mücadele etme hakkı kazandı.



İSTANBUL / DHA