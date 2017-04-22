U17 Türkiye Şampiyonası Finaline Yalova Ev Sahipliği Yapacak

Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tamer Erbul, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen U17 Türkiye Şampiyonası finallerinin Yalova'da yapılacağını söyledi.



28-30 Nisan 2017 tarihlerinde oynanacak finallerde Adana ekibi Yüksel Gençlik İstanbul'dan Bağlarbaşıspor ve Altınovaspor ile Trabzon temsilcisi Hekimoğlu Doğanspor şampiyonluk için ter dökecek.



Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tamer Erbul, "U17 Türkiye Şampiyonası finali 29-30 Nisan 2017 tarihlerinde Yalova'mızda oynanacak. Adana, Trabzon ve 2 İstanbul Kulübümüzün katılacağı Finallerin ilimizde olacak olması bizleri gururlandırdı. Bizlere her daim destek olan TASKK Genel Başkanı, TFF İcra ve Yönetim Kurulu Üyesi Genel Başkanımız Ali Düşmez'e teşekkür ediyorum" dedi. - YALOVA