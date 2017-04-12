U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe Müsabakasının Kur'a Geçimi Gerçekleşti

Bilecik'te oynanacak U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarının kur'a çekimi gerçekleştirildi.



Bilecik Amatör Spor Kulüpler Federasyonu (ASKF) il binasında yapılan kur'a çekimine, turnuvaya katılacak 6 takım temsilcilerinin yanı sıra Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Tesisler Müdürü İsmail Özdil katıldı.



Yapılacak kur'a çekimi öncesi açılış konuşmasını yapan Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, "Bilecik'in tanıtımı açısından çok önemli olan bu tür organizasyonlarda destek ve katkıları olan federasyon yetkililerine teşekkür ederek gruplara katılan tüm takımlara başarılar dilerim" dedi.



"U17 2. Kademe maçlarını Bilecik 6 takıma ev sahipliği edecek"



Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ise, U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe futbol müsabakasına Bilecik'in 6 takıma ev sahibi edeceğini söyledi. Takımların 3'erli gruplar halinde A ve B grubu olarak 2 gruba ayırdıklarını belirten Toku, "Ankara, İstanbul, Eskişehir, Yalova, Zonguldak ve Kocaeli illerinden 6 takım mücadele edecek. U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe futbol müsabakalarında takımlara başarılar diliyorum. Şampiyon olan takıma ise, bir üst kademede oynayacağı maçların da başarılar dilerim" dedi.



Konuşmaların ardından çekilen kur'alar sonucu A grubunda Ankara temsilcisi Sincan Spor, Kocaeli temsilcisi Dilovası Belediyespor, İstanbul temsilcisi Bağlarbaşı Spor yer alırken, B grubunda ise; Eskişehir temsilcisi Sağlık Spor, Yalova temsilcisi Safranyolu Doğuş Spor ve Zonguldak temsilcisi Karadeniz Ereğli Spor yer aldı. Turnuva bugün saat 14: 30'da Bozüyük Çim Sahada Sincan Spor- Bağlarbaşı Spor ve aynı gün, aynı statta saat 17: 00'da Karadeniz Ereğli Spor- Sağlık Spor müsabakalarıyla başlayacak.



Kura çekimi sonrası Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun ve Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, takım temsilcilerine Bilecik'i tanıtan çeşitli hediyeler takdim ettiler. - BİLECİK