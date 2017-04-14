U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe Müsabakaları Başladı
Bilecik’te oynanacak U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarının ilk iki günü sona ererken, turnuvaya Ankara temsilcisi Sincan Spor ve Zonguldak temsilcisi Karadeniz Ereğli Spor veda etti.
Bilecik'te oynanacak U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarının ilk iki günü sona ererken, turnuvaya Ankara temsilcisi Sincan Spor ve Zonguldak temsilcisi Karadeniz Ereğli Spor veda etti.
Bozüyük 1 Nolu Sahada oynanan U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarının ilk gününde A grubun oynana ilk maçta Ankara temsilcisi Sincan Spor, İstanbul temsilcisi Bağlarbaşı Spor'a 1-0 yenilerek turnuvaya mağlubiyetle başladı. Günün ikinci maçında B Grubunun ilk maçında Zonguldak temsilcisi Karadeniz Ereğli Spor, Eskişehir temsilcisi Sağlık Spor'a 4-0 yenilirken, turnuvaya kötü başlayan diğer bir takım oldu.
U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarının ikinci gününde Bozüyük 1 Nolu Sahada oynanan A Grubu ikinci karşılaşmasında Kocaeli temsilcisi Dilovası Belediyespor, Sincan Spor'u 1-0 yendi. Sincan Spor bu mağlubiyetle gruptaki oynadığı 2 maçı da kaybederek bir üst kademeye yükselme şansını kaybetti. B Grubunun ikinci maçında Yalova temsilcisi Safranyolu Doğuş Spor Karadeniz Ereğli Spor karşı karşıya geldi. Bu maç 2-2'lik skorla sonuçlanırken, Karadeniz Ereğli Spor oynadığı iki maçta 1 puan toplayarak bir üst kademeye çıkma şansını kaybetti.
Turnuvanın üçüncü gününde Bilecik Edebali Stadında oynanacak A Grubu mücadelesinde İstanbul temsilcisi Bağlarbaşı Spor- Kocaeli temsilcisi Dilovası Belediyespor karşı karşıya gelirken, B Grubunda ise; Eskişehir temsilcisi Sağlık Spor- Yalova temsilcisi Safranyolu Doğuş Spor karşı karşıya gelecek. - BİLECİK