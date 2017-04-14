U16 Erkekler Hokey Milli Takım Kampı Osmaniye'de Başladı

Türkiye U16 Hokey Milli Takım kampı Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Osmaniye Hokey sahasında Türkiye'nin farklı kulüplerinden 28 sporcu ve 4 antrenörün katılımı ile başladı.



Teknik, taktik ve saha antrenmanlarının gerçekleştirildiği U16 Erkekler Gelişim Kampı'nda sporcular, milli takım antrenörleri eşliğinde Polonya'da düzenlenecek olan Gençlik Olimpiyatları'na katılabilmek için çalışmalarını günde çift antrenmanla devam ettiriyor.



Osmaniye'nin özellikle alt yapı kademelerindeki hokeycilerin gelişimi açısından önemli olduğunu vurgulayan milli takım çalıştırıcılarından Mustafa Çilkız, "Şu anda bizim hedeflerimiz Polonya'da düzenlenecek olan Gençlik Olimpiyatlarına katılmak. Hedefimiz orada iyi bir derece almak kısmet olursa. Şu anda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Toplam 6 günlük kampımız var burada. Şu an bu jenerasyon Türkiye'nin en iyi jenerasyonlarından bir tanesi. Hedeflerimiz de yüksek zaten bu konuda. Kısmet olursa oradan şampiyon olarak dönmek istiyoruz" dedi. - OSMANİYE