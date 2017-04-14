U12 İzmir Cup'ta Finale Doğru
ALTINORDU'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda düzenlediği 4. Uluslararası U12 İzmir Cup'ta takımlar finale doğru yaklaşıyor.
ALTINORDU'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda düzenlediği 4. Uluslararası U12 İzmir Cup'ta takımlar finale doğru yaklaşıyor.
12 ülkeden 17'si yabancı 48 ekibin mücadele etiği dev organizasyonun ikinci gününde final serisi oynamaya hak kazanan takımlar belli oldu. 120 maçta 180 golün atıldığı grup karşılaşmaları sonunda Göztepe, Aydın Yıldızspor, Füchse Berlin, SC Schiltigheim ,Sparta Prag, Konyaspor, Hamborn, Tuzlaspor, Dinamo Zagreb, Galatasaray, Ajarian FF, Gümüşordu, Bucaspor, Beşiktaş, Trabzonspor, Murat Germe, Altay, İnegölspor, Krasnodar, Gabala, Denizli Çamlık, Bornova Selection, Muğla Selection, El Classico, Bursaspor, Kemalpaşa, Antalyaspor, Eskişehirspor, Altınordu, Slavia Prag, Ibar Roazaje ve Akhisar Belediyespor finale bir adım daha attı.
Final serisine kalan 32 takımın 4'erli 8 grupta mücadeleyi sürdüreceği turnuvada yarın çeyrek, yarı final ve final karşılaşmaları oynanacak.
- İzmir