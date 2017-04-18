U12 İzmir Cup'ın Yorgunluğunu Foça'da Attılar

İzmir Selçuk'ta gerçekleştirilen Uluslararası U12 İzmir Cup'a katılan Sırbistan'ın Dandy ve Karadağ'ın Ibar Rozaye takımları şampiyona sonrası Foça'da konakladı.



İzmir'in köklü spor kulüplerinden Altınordu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen U12 İzmir Cup'ın ardından Foça'da gezen ve dinlenen Sırbistan'ın Dandy ve Karadağ'ın Ibar Rozaye ekipleri, ülkelerine dönmeden önce Menemen'de Menemen Belediyespor U12 takımıyla dostluk maçı da yapacak.



U12 İzmir Cup'a katılan 48 takım arasında dünyaca ünlü kulüplerin bulunduğunu belirten Dandy Antrenörü Demir Spica ve Ibar Rozaye Antrenörü Orhan Kaliç, organizasyon için "mükemmel" sözcüğünü kullandı. Çok iyi maçlar oynadıklarını kaydeden Dandy Antrenörü Spica,"Bu takımlarla buluşmak bizim için büyük tecrübe oldu" derken Ibar Rozaye Antrenörü Kaliç de "Organizasyondan, maçlardan, takımlardan çok memnun kaldık. Büyük rakiplere karşı iyi maçlar yaptık, iyi sonuçlar aldık. Seneye daha iyi hazırlanıp geleceğiz" şeklinde konuştu.



Foça Küçükdeniz sahilindeki otellerde konaklayan ekiplerin minik oyuncuları ise Foça'yı çok beğendiklerini ve mutlaka tekrar gelmek istediklerini söyledi. - İZMİR